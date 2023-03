LIVE – Milano-Vakifbank 2-3 25-18 | 22-25 | 25-22 | 22-25 | 11-15 | ritorno quarti Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

(Di martedì 21 marzo 2023) Latestualedi VeroIstanbul, gara dideidi finale di Cev2022/di. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo il netto ko dell’andata, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere in tre o quattro set e provare a ribaltare la situazione al Golden Set. Alla corazzata turca della stella azzurra Paola Egonu però basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 21 marzo all’Allianz Cloud di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...

LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: le lombarde cercano la rimonta contro Egonu OA Sport

Ritorno Ore 20.00 Vero Volley Milano – VakifBank Istanbul MILANO - Notte di stelle per la Vero Volley Milano, che questa sera torna in campo in Champions League per la gara di… Leggi ...LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VAKIFBANK ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Nella gara d’andata a fare la voce grossa è stata Paola Egonu, ormai “promessa sposa” proprio di Milano per la prossima ...