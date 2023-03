LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: sfida durissima per le azzurre (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Scozia, settimo incontro del round robin dei Mondiali 2023 di curling femminile. In quel di Sandvkisen (Svezia) le azzurre devono scuotersi per cercare di agguantare le posizioni utili alla prosecuzione del loro cammino. Tre vittorie e due sconfitte per il team Italiano, che nel martedì scandinavo affronteranno prima la Danimarca, ed in serata la Scozia. Servirà una prova di carattere al cospetto di una squadra in difficoltà. Le scozzesi sono infatti in decima posizione nel raggruppamento unico di questa competizione iridata. Stefania Constantini dovrà trovare la sua ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, settimo incontro del round robin deidi. In quel di Sandvkisen (Svezia) ledevono scuotersi per cercare di agguantare le posizioni utili alla prosecuzione del loro cammino. Tre vittorie e due sconfitte per il teamno, che nel martedì scandinavo affronteranno prima la Danimarca, ed in serata la. Servirà una prova di carattere al cospetto di una squadra in difficoltà. Le scozzesi sono infatti in decima posizione nel raggruppamento unico di questa competizione iridata. Stefania Constantini dovrà trovare la sua ...

