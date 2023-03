LIVE Italia-Scozia 7-5, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre difendono il margine nell’ultimo end (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-DANIMARCA DI curling femminile DALLE ORE 09.00 21:43 E’ buona la bocciata di Lo Deserto, ma le quotazioni di un extra end si abbassano notevolmente. 21:42 Tre stone per parte al termine del match. Ci sono due pietre scozzesi a punto. 21:41 Boccia Lo Deserto, ma esce dalla casa anche la nostra battente. 21:39 Nooo…Che errore di Romei, che manca la bocciata. Le azzurre stanno anche esaurendo il tempo a disposizione, e dovranno affrettare le scelte degli ultimi quattro tiri. 21:37 Ultimo stone che sarà scozzese. Nel frattempo Sophie Jackson piazza due guardie laterali. 21:35 Al via l’ultimo e decisivo end. Massima attenzione, non sono ammessi errori. 21:32 E si resta con il punto ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE ORE 09.00 21:43 E’ buona la bocciata di Lo Deserto, ma le quotazioni di un extra end si abbassano notevolmente. 21:42 Tre stone per parte al termine del match. Ci sono due pietre scozzesi a punto. 21:41 Boccia Lo Deserto, ma esce dalla casa anche la nostra battente. 21:39 Nooo…Che errore di Romei, che manca la bocciata. Lestanno anche esaurendo il tempo a disposizione, e dovranno affrettare le scelte degli ultimi quattro tiri. 21:37 Ultimo stone che sarà scozzese. Nel frattempo Sophie Jackson piazza due guardie laterali. 21:35 Al via l’ultimo e decisivo end. Massima attenzione, non sono ammessi errori. 21:32 E si resta con il punto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaRufino : Sto guardando la live della manifestazione a Parigi, tutti in strada, tutti uniti. E ricordo le manifestazioni in… - simo_brg : Tra poko #prontovet live dalle 21:10 su NSL ch88 nel #Lazio e dintorni ?? in streaming su ?? - Emergenza24 : [21.03-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - infoitsport : Mondiali femminili LIVE, Italia-Scozia: sfida cruciale per le azzurre, ci si gioca il 2° posto in solitaria - nimijmochishii : Raga sto male ho trovato altri coreani su TikTok che fanno le live con gli italiani. COSA SUCCEDE. PERCHÉ TUTTA QUE… -