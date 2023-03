LIVE Italia-Scozia 6-4 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | le azzurre tornano avanti dopo 7 end

(Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE ORE 09.00 21:01 Inizia l’ottavo end. Laavrà a disposizione l’ultimo tiro. 20:59 SIII! Arrivano i due punti.che torna in vantaggio. A tre end dalla chiusura leconducono per 6-4. 20:58 Non ne approfitta a pieno lo skip scozzese, con la stone che non si nasconde dietro la guardia. Ultimo tiro per Stefania, che potrebbe rischiare anche la bocciata per aggiudicarsi due punti. 20:56 Sbavatura di Constantini, che concede l’appoggio in casa a Morrison. Rischiamo una nuova mano rubata. 20:54 Lo Deserto rimedia, e a due tiri dal termine del settimo end piazza una stonena a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaRufino : Sto guardando la live della manifestazione a Parigi, tutti in strada, tutti uniti. E ricordo le manifestazioni in… - simo_brg : Tra poko #prontovet live dalle 21:10 su NSL ch88 nel #Lazio e dintorni ?? in streaming su ?? - Emergenza24 : [21.03-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - infoitsport : Mondiali femminili LIVE, Italia-Scozia: sfida cruciale per le azzurre, ci si gioca il 2° posto in solitaria - nimijmochishii : Raga sto male ho trovato altri coreani su TikTok che fanno le live con gli italiani. COSA SUCCEDE. PERCHÉ TUTTA QUE… -

La diretta testualedi- Scozia , partita valevole per l'undicesima sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling . Dopo l'impegno del mattino contro la Danimarca, la formazione azzurra ......7 milioni di euro in tutta, per un totale di 864 milioni dall'inizio dell'anno. Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti 5 22 24 32 ...FIRENZE - Seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l 'di Roberto Mancini , che si sta preparando in vista delle due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro l' Inghilterra (giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta). Gli azzurri ...

Mondiali femminili LIVE, Italia-Scozia: sfida cruciale per le azzurre, ci si gioca il 2° posto in solitaria Eurosport IT

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:07 Ed è tutto per questa nostra DIRETTA LIVE ... Federico Pellegrino e Davide Graz (non ce la fa Simone Mocellini), mentre tra le donne l’unica italiana al via ...Segui Italia-Nuova Zelanda in streaming Premium Curling Italy - New Zealand 03:07:18 Replica Ad 22:03 - Vince l'Italia, 6-5 Curling L'Italia fatica, ma batte la… Leggi ...