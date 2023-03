LIVE Italia-Scozia 4-4, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: mano rubata dalle scozzesi (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-DANIMARCA DI curling femminile dalle ORE 09.00 20:49 Tanta attenzione in questi primi tiri del settimo end. La Scozia, come di consueto, pone la classica guardia. 20:46 Settimo end. Le azzurre devono tornare a marcare punti. 20:44 NOOOO…Errore di Stefania. Arriva la mano rubata. A quattro end dal termine il punteggio recita Italia 4 Scozia 4. 20:43 Ultimo tiro per Stefania Constantini. C’è uno spiraglio per portare a casa due punti. 20:39 Una stone Italiana a punto quando mancano due pietre per squadra. 20:36 Situazione complicata a metà end. Le azzurre bocciano cercando di aprire il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIORE 09.00 20:49 Tanta attenzione in questi primi tiri del settimo end. La, come di consueto, pone la classica guardia. 20:46 Settimo end. Le azzurre devono tornare a marcare punti. 20:44 NOOOO…Errore di Stefania. Arriva la. A quattro end dal termine il punteggio recita4. 20:43 Ultimo tiro per Stefania Constantini. C’è uno spiraglio per portare a casa due punti. 20:39 Una stonena a punto quando mancano due pietre per squadra. 20:36 Situazione complicata a metà end. Le azzurre bocciano cercando di aprire il ...

