LIVE Italia-Danimarca 7-5, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre battono le campionesse d’Europa e possono sognare! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SCOZIA DI curling femminile DALLE ORE 19.00 11.44: Per il momento è tutto, appuntamento alle 19 per Italia-Scozia. Buona giornata! 11.42: Grande partita delle Italiane che riprendono la loro marcia e questa sera ci proveranno anche contro la Scozia che è spalle al muro con una sola vittoria su 5 partite disputate finora 11.40: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! ARRIVA LA BOCCIATA E L’Italia BATTE 7-5 LA Danimarca! Un’Italia trasformata rispetto a iueri, pochissimi errori per le azzurre e tanta concentrazione. Brave tutte ma oggi Constantini è stata pressochè perfetta! Quarto successo ‘per le ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SCOZIA DIDALLE ORE 19.00 11.44: Per il momento è tutto, appuntamento alle 19 per-Scozia. Buona giornata! 11.42: Grande partita dellene che riprendono la loro marcia e questa sera ci proveranno anche contro la Scozia che è spalle al muro con una sola vittoria su 5 partite disputate finora 11.40: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! ARRIVA LA BOCCIATA E L’BATTE 7-5 LA! Un’trasformata rispetto a iueri, pochissimi errori per lee tanta concentrazione. Brave tutte ma oggi Constantini è stata pressochè perfetta! Quarto successo ‘per le ...

