LIVE Italia-Danimarca 7-4, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel nono end! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SCOZIA DI curling femminile DALLE ORE 19.00 11.31: Romei col suo secondo tiro scardina la guardia centrale delle danesi 11.29: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri 11.24: Non perfetta la bocciata di Constantini che getta al vento un punto, ne arrivano comunque 2 e l’Italia è avanti 7-4 quando manca l’ultimo end 11.23: Ancora un errore di M. Dupont che va a sbattere nella stone azzurra e si espone alla bocciata. Grande opportunità per i tre punti Italia 11.21: perfetta la doppia bocciata di Constantini che toglie le due stone danesi dalla casa, ora ce ne sono due azzurre! 11.18: Stone danese a punto quando mancano gli ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SCOZIA DIDALLE ORE 19.00 11.31: Romei col suo secondo tiro scardina la guardia centrale delle danesi 11.29: Due stone azzurre adopo 5 tiri 11.24: Non perfetta la bocciata di Constantini che getta al vento un, ne arrivano comunque 2 e l’è avanti 7-4 quando manca l’ultimo end 11.23: Ancora un errore di M. Dupont che va a sbattere nella stone azzurra e si espone alla bocciata. Grande opportunità per i tre punti11.21: perfetta la doppia bocciata di Constantini che toglie le due stone danesi dalla casa, ora ce ne sono due azzurre! 11.18: Stone danese aquando mancano gli ...

