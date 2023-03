LIVE Italia-Danimarca 3-3 | Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel quinto end!

(Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SCOZIA DIDALLE ORE 19.00 10.42: Una stone azzurra adopo 5 tiri del settimo end 10.38: Lapiazza la stone ae pareggia il conto 10.34: M. Dupont piazza la stone danese aal centro, ora serve una buona giocata di Constantini per evitare ildanese 10.31: Ancora una sonena aquando mancano gli ultimi 4 tiri. Vedremo le scelte di Constantini. Ci sono due stone danesi e tre azzurre nella casa al momento 10.29: Sei tiri alla fine dell’end, una stone azzurra a10.26: Time out ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE TJ - INTER-JUVENTUS 0-1, il derby d'Italia è bianconero!!! Kostic-gol e lucida gestione - world_gl : Freen e Becky faranno una live per “GUOPIAN” TAOBAO LIVE Live: 31 Marzo ore 19:00 (Thai), ore 13:00 (Italia) ore… - nazariopesce_ : @NunzioIngiusto @matteosalvinimi @gianpierozinzi @ENEAOfficial - sportli26181512 : Diretta Nazionale: segui la giornata dell'#Italia di #Mancini LIVE: Commenti e cronaca della preparazione degli azz… - MassimoOnza : RT @SAonlinemag: Si avvicina l'unica data dei #deus in Italia. Vinci una coppia di biglietti con SA! -

... Biden firma legge per trasparenza su origine del virusSu quanto affermato in passato, ... Tante le celebrazioni e gli omaggi in giro per l'. In particolare, diverse iniziative sono state ...Seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l 'di Roberto Mancini , che si sta preparando in vista delle due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro l' Inghilterra (giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta). Gli azzurri ...Su1 Freedom " Oltre il Confine ha intrattenuto 844.000 spettatori con il 5.2% (presentazione: .000 " %). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 902.000 spettatori pari ad uno ...

Diretta Nazionale: segui la giornata dell'Italia di Mancini LIVE Corriere dello Sport

Commenti e cronaca della preparazione degli azzurri a Coverciano in vista delle sfide di qualificazione a Euro 2024. Martedì 21 marzo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE ORE 19.00 Programma, orari, Tv e streaming del Mondiale femminile di curling – Presentazione Campi ...