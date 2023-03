LIVE Italia-Danimarca 3-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio punto azzurro nel quinto end! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SCOZIA DI curling femminile DALLE ORE 19.00 10.25: Due stone azzurre a punto al centro della casa dopo 8 tiri 10.21: Stone azzurra a punto dopo 5 tiri del sesto end 10.14: l’Italia se la sta giocando alla pari con la forte Danimarca campione d’Europa e questa è già un’ottima notizia. Le azzurre sembrano aver dimenticato le paure e gli errori di ieri. Qualche sbavatura c’è stata ma niente di clamoroso finora in quest match molto equilibrato 10.13: La bocciata arriva! doppio punto Italia che torna in vantaggio dopo 5 end. 3-2 10.12: Ora serve la bocciata all’ultimo tiro che manderebbe in ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SCOZIA DIDALLE ORE 19.00 10.25: Due stone azzurre aal centro della casa dopo 8 tiri 10.21: Stone azzurra adopo 5 tiri del sesto end 10.14: l’se la sta giocando alla pari con la fortecampione d’Europa e questa è già un’ottima notizia. Le azzurre sembrano aver dimenticato le paure e gli errori di ieri. Qualche sbavatura c’è stata ma niente di clamoroso finora in quest match molto equilibrato 10.13: La bocciata arriva!che torna in vantaggio dopo 5 end. 3-2 10.12: Ora serve la bocciata all’ultimo tiro che manderebbe in ...

