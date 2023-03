LIVE Italia-Danimarca 1-2, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: doppio punto per le danesi nel terzo end (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SCOZIA DI curling femminile DALLE ORE 19.00 9.54: Si va verso l’annullamento dell’end 9.52: Stone azzurra a punto dopo 6 tiri 9.50: Si parte con bocciata e contro bocciata nel quarto end 9.46: Con una bocciata all’ultima stone la Danimarca va a prendersi il doppio punto. Forse la situazione meritava qualche rischio in più da parte delle azzurre che però hanno limitato i danni 9.43. Constantini sceglie di piazzare una stone al centro della casa ma potenzialmente lascia il gioco da due punti alle danesi 9.38: Bravissima Romei che si appoggia sulla guardia centrale e libera la casa dalle stone danesi. Ora ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SCOZIA DIDALLE ORE 19.00 9.54: Si va verso l’annullamento dell’end 9.52: Stone azzurra adopo 6 tiri 9.50: Si parte con bocciata e contro bocciata nel quarto end 9.46: Con una bocciata all’ultima stone lava a prendersi il. Forse la situazione meritava qualche rischio in più da parte delle azzurre che però hanno limitato i danni 9.43. Constantini sceglie di piazzare una stone al centro della casa ma potenzialmente lascia il gioco da due punti alle9.38: Bravissima Romei che si appoggia sulla guardia centrale e libera la casa dalle stone. Ora ...

