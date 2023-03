LIVE – Grosseto-Arezzo 0-0 | Torneo di Viareggio 2023 DIRETTA

(Di martedì 21 marzo 2023) Ladi, match della prima giornata del gruppo 6 deldi. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si sfideranno i toscani delcontro quelli dell’, in un derby che promette scintille. Il palcoscenico sarà quello dello Stadio “Santi Sartiani” di Montagnano (AR). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di martedì 21 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL CALENDARIO DELL’ALBO D’ORO DELTABELLONE E ACCOPPIAMENTI DELDOVE ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 18.45 Bayern Monaco - ...00 Fiorentina U19 - Euro New York U19 15:00U19 - Arezzo U19 15:00 Kakawa U19 - Monterosi ...... in questo modo è possibile avere una panoramica ampia di tutte le statistiche, in diretta ...e 31 gennaio a Capolona 28 Gennaio 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza, ...A dirigere l'incontro Mario Perri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli die Antonio D'Angelo di Perugia. Tabellino TARANTO: Vannucchi G., Evangelisti N. (dal ...

LIVE - Grosseto-Arezzo, Torneo di VIAREGGIO 2023 DIRETTA SPORTFACE.IT

La diretta live di Grosseto-Arezzo, match della prima giornata del gruppo 6 del Torneo di Viareggio 2023. Comincia la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo primo round, si ...Vi proponiamo i migliori momenti della partita tra Sangiovannese- Us Grosseto 1 a 1, valevole per la 28ª giornata del girone E di Serie D. Commento live di Yuri Galgani. Riprese e montaggio di Beatric ...