LIVE – Fiorentina-Euro New York 0-0 | Viareggio Cup 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) LadiNew, match valevole per la prima giornata dellaCup. E’ tutto pronto per l’inizio della competizione per giovani più importante, che raccoglie alcuni dei club più importante di tutto il mondo. La compagine toscana spera di partire con il piede giusto per mettere in discesa il raggruppamento, mentre la formazione avversaria proverà a fare il colpaccio portando a casa un importante successo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di martedì 21 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL CALENDARIO DEL TORNEO L’ALBO D’ORO DEL ...