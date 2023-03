LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale dalle 18.15 (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Buonasera a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano, match valido come recupero per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega di basket. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Fenerbahce e Olimpia Milano, valida come recupero della ventiquattresima giornata dell’Eurolega di basket 2023, con palla a due alle 18.15. Il match era previsto per venerdì 10 febbraio, ma il terribile terremoto che ha colpito la Turchia ha obbligato l’Eurolega a rinviare la sfida che andrà, dunque, in scena ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Buonasera a tutti e benvenuti per ladi, match valido come recupero per la ventiquattresima giornata dell’di. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida tra, valida come recupero della ventiquattresima giornata dell’di, con palla a due alle 18.15. Il match era previsto per venerdì 10 febbraio, ma il terribile terremoto che ha colpito la Turchia ha obbligato l’a rinviare la sfida che andrà, dunque, in scena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Fenerbahce-Conegliano 3-0, Champions League volley femminile in DIRETTA - Eurosport_IT : Asia Wolosz sempre sublime!! ???? Grande lavoro a muro per l'alzatrice di @ImocoVolley. Segui l'andata dei quarti c… - RM_623 : LIVE | A. Carraro Imoco CONEGLIANO vs. Fenerbahce Opet ISTANBUL | CEV Ch... - zazoomblog : LIVE Fenerbahce-Conegliano Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta complicata per le campionesse d’… - infoitsport : LIVE Fenerbahce-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA -