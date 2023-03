LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: Napier show a Istanbul, Milano vince e va a -2 dalla zona playoff (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! vince, dunque, l’Olimpia Milao, che supera 75-82 in trasferta il Fenerbahce. Vittoria meritata per una squadra che ha sofferto solo un secondo quarto anomalo, ma poi è stata guidata da uno splendido Napier (cosa sarebbe successo fosse arrivato un mese prima?) e Luwawu-Cabarrot. Milano che va a -2 vittorie dalla zona playoff e i rimpianti sono sempre maggiori per Messina e i suoi. 75-82 A segno il libero aggiuntivo! 75-81 Canestro di Baron che subisce anche fallo!!!! 75-79 Palla persa da Napier e tripla di Edwards, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona serata!, dunque, l’Milao, che supera 75-82 in trasferta il. Vittoria meritata per una squadra che ha sofferto solo un secondo quarto anomalo, ma poi è stata guidata da uno splendido(cosa sarebbe successo fosse arrivato un mese prima?) e Luwawu-Cabarrot.che va a -2 vittoriee i rimpianti sono sempre maggiori per Messina e i suoi. 75-82 A segno il libero aggiuntivo! 75-81 Canestro di Baron che subisce anche fallo!!!! 75-79 Palla persa dae tripla di Edwards, ...

