LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 35-37, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: confusione e nervosismo in Turchia, i meneghini rallentano

35-37 Tap-in di Booker che vale il -2 a fine primo tempo 33-37 Milano che in questo momento sta faticando a trovare azioni buone in attacco, mentre in difesa è Guduric a fare male 33-37 Ancora Guduric, ora il problema numero 1 per Milano 31-37 Due su due ai liberi per Luwawu-Cabarrot 31-35 Sbaglia il libero Guduric 31-35 Canestro di Guduric che subisce anche fallo 29-35 TRIPLA DI NAPIERRRRRR ALLO SCADERE DEI 24! 29-32 Canestro di Guduric, Milano che dopo il lungo stop è tornata a sbagliare molto 27-32 A segno il libero successivo 26-32 Palla persa da Nepier, canestro di Booker e fallo del play milanese 24-32 Uno su due ai liberi per Thomas e +8 Milano 24-31 Annullato il canestro a Booker, secondo gli arbitri ininfluente il tocco della retina

