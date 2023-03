LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 24-31, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: meneghini distratti, ma riallungano con Mitrou-Long (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-31 Così si riavvicina il Fener con Booker 24-31 Due brutte palle perse di Milano che sprecano l’occasione di allungare 24-31 TRIPLA DI Mitrou-Long!!!! Dopo gran palla rubata da Ricci! 24-28 Canestro di Davies 24-26 Uno su due per Bjelica dalla lunetta 23-26 Fallo di Ricci e Bjelica andrà sulla lunetta. Time out con l’Olimpia che ha abbassato troppo l’attenzione mentale in questo avvio di secondo quarto 23-26 Tripla di Bjelica e Fener che torna sotto, momento difficile per Milano 20-26 Canestro di Biberovic 18-26 TRIPLA DI PIPPOOOO RICCI!!!! 18-23 Non va il tiro di Napier e si chiude un buon primo quarto, con Milano che soffre sotto canestro Motley, con4 rimbalzi offensivi e 11 punti fatti 18-23 Due su due ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-31 Così si riavvicina il Fener con Booker 24-31 Due brutte palle perse diche sprecano l’occasione di allungare 24-31 TRIPLA DI!!!! Dopo gran palla rubata da Ricci! 24-28 Canestro di Davies 24-26 Uno su due per Bjelica dalla lunetta 23-26 Fallo di Ricci e Bjelica andrà sulla lunetta. Time out con l’che ha abbassato troppo l’attenzione mentale in questo avvio di secondo quarto 23-26 Tripla di Bjelica e Fener che torna sotto, momento difficile per20-26 Canestro di Biberovic 18-26 TRIPLA DI PIPPOOOO RICCI!!!! 18-23 Non va il tiro di Napier e si chiude un buon primo quarto, conche soffre sotto canestro Motley, con4 rimbalzi offensivi e 11 punti fatti 18-23 Due su due ...

