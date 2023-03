LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 18-23, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: parte bene l’EA7, che soffre però Motley (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-26 Tripla di Bjelica e Fener che torna sotto, momento difficile per Milano 20-26 Canestro di Biberovic 18-26 TRIPLA DI PIPPOOOO RICCI!!!! 18-23 Non va il tiro di Napier e si chiude un buon primo quarto, con Milano che soffre sotto canestro Motley, con4 rimbalzi offensivi e 11 punti fatti 18-23 Due su due ai liberi per Guduric, ora ultimo possesso Milano del quarto 16-23 Canestro di Thomas dopo una serie di errori da entrambi i lati del parquet 16-21 Fatica a trovare soluzioni, ma poi Baron segna allo scadere dei 24 16-19 Ennesimo rimbalzo ed ennesimo canestro di Motley, già a 11 punti personali 14-19 Canestro di Kyle Hines appena entrato 14-17 Tripla fortunosa per il solito Motley 11-17 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-26 Tripla di Bjelica e Fener che torna sotto, momento difficile per20-26 Canestro di Biberovic 18-26 TRIPLA DI PIPPOOOO RICCI!!!! 18-23 Non va il tiro di Napier e si chiude un buon primo quarto, conchesotto canestro, con4 rimbalzi offensivi e 11 punti fatti 18-23 Due su due ai liberi per Guduric, ora ultimo possessodel quarto 16-23 Canestro di Thomas dopo una serie di errori da entrambi i lati del parquet 16-21 Fatica a trovare soluzioni, ma poi Baron segna allo scadere dei 24 16-19 Ennesimo rimbalzo ed ennesimo canestro di, già a 11 punti personali 14-19 Canestro di Kyle Hines appena entrato 14-17 Tripla fortunosa per il solito11-17 ...

