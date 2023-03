LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: pronti per la palla a due! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 Squadre in campo e pronte per la palla a due! 18.10 Milano che, come per tutta la stagione, deve fare i conti con gli infortuni, che stanno tenendo fuori dal parquet Devon Hall, Gigi Datome, Paul Biligha, Shavon Shields e Kevin Pangos. 18.00 Di contro il Fenerbahce è in piena zona playoff e vincere oggi avvicinerebbe i turchi alla top 4 del torneo. 17.55 L’Olimpia Milano ormai è virtualmente fuori dalla corsa playoff dopo il ko subito a Madrid, ma vuole chiudere in bellezza l’Eurolega dopo aver vinto 6 delle ultime 7 partite giocate. 17.45 Buonasera a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano, match ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 Squadre in campo e pronte per la18.10che, come per tutta la stagione, deve fare i conti con gli infortuni, che stanno tenendo fuori dal parquet Devon Hall, Gigi Datome, Paul Biligha, Shavon Shields e Kevin Pangos. 18.00 Di contro ilè in piena zona playoff e vincere oggi avvicinerebbe i turchi alla top 4 del torneo. 17.55 L’ormai è virtualmente fuori dalla corsa playoff dopo il ko subito a Madrid, ma vuole chiudere in bellezza l’dopo aver vinto 6 delle ultime 7 partite giocate. 17.45 Buonasera a tutti e benvenuti per ladi, match ...

