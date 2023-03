LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, martedì 21 marzo 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA (Di martedì 21 marzo 2023) La DIRETTA LIVE dell’Estrazione di oggi, martedì 21 marzo 2023, per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e SuperenaLotto. Sportface.it vi propone gli aggiornamenti sulle due estrazioni numero dopo numero e alle ore 20 si comincia col gioco del Lotto, per il quale vi proporremo in tempo reale la composizione delle undici cinquine vincenti delle dieci ruote locali e di quella Nazionale, dunque andremo a conoscere il nuovo sestetto di stasera dei numeri vincenti del SuperenaLotto, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, arriveranno le attese vincite della serata: il montepremi per il “6” fa sognare gli scommettitori. Ecco di seguito ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Ladell’di21, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Sportface.it vi propone gli aggiornamenti sulle due estrazioni numero dopo numero e alle ore 20 si comincia col gioco del, per il quale vi proporremo in tempo reale la composizione delle undici cinquine vincenti delle dieci ruote locali e di quella Nazionale, dunque andremo a conoscere il nuovo sestetto di stasera deivincenti del Superena, inclusi numero Jolly e numero Superstar. Infine, arriveranno le attesedella serata: ilper il “6” fa sognare gli scommettitori. Ecco di seguito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miseericordieux : È divertente finché non chiudono bbl per davvero e non ho più i ?????? da mark o il live commentary dell’estrazione de… - SorareIP : ??Fra pochi minuti in Live?? -