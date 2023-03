LIVE – Amburgo-Trento 72-64, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 21 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Amburgo-Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Vincendo nell’ultimo turno contro Podgorica, gli uomini di coach Molin si sono regalati ancora un’ultimissima possibilità di qualificarsi per la fase ad eliminazione DIRETTA. Per farlo, però, c’è un solo RISULTATO a disposizione, ovvero la vittoria, per poi rinviare il verdetto finale all’ultima giornata della fase a gironi; ai tedeschi, invece, basta una vittoria negli ultimi 80? per qualificarsi. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di martedì 21 marzo, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come diciassettesima giornata delladi. Vincendo nell’ultimo turno contro Podgorica, gli uomini di coach Molin si sono regalati ancora un’ultimissima possibilità di qualificarsi per la fase ad eliminazione. Per farlo, però, c’è un soloa disposizione, ovvero la vittoria, per poi rinviare il verdetto finale all’ultima giornata della fase a gironi; ai tedeschi, invece, basta una vittoria negli ultimi 80? per qualificarsi. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di martedì 21 marzo, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...

