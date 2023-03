Littizzetto | dal pulpito Rai attacchi alla Meloni e spot all’utero in affitto | a spese dei contribuenti e con i volti di minori

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 marzo 2023) Nella stessa serata in cui Lucia Annunziata, su Raitre, si scagliava con veemenza (e parolacce) contro il ministro della Famiglia Eugenia Roccella per difendere la sua posizione sulla maternità surrogata, a scapito della correttezza giornalistica e del rispetto dei telespettatori, in serata andava in scena anche lo show tutto di sinistra della solita Luciana, a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Una letterinacon i consigli su come trattare il tema delle coppe gay e dei figli nati con l’utero in. Con tanto di foto di bambini, citati dcomica, senza alcuna protezione sul viso come prevederenne la Carta di Treviso. Il delirio dellacontro lasull’utero in“Amici governanti pensate ai ...