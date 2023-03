L’Italia torna in campo dopo l’abisso Macedonia e le amichevoli di novembre: le ultime partite della Nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Di nuovo Italia, dopo quattro mesi. La selezione di Roberto Mancini torna in campo e lo fa per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania; lo fa sfidando di nuovo l’Inghilterra, diventata oramai uno scontro fisso dalla finale continentale dell’estate 2021. Ma andiamo a ripercorrere l’ultimo anno della gestione Mancini, probabilmente il più complicato da quando ha preso le redini nel 2018. Un 2022 iniziato sotto i peggiori auspici, con il ko contro la Macedonia del nord del 24 marzo che è costato l’accesso ai Mondiali in Qatar. Una sfida maledetta al Renzo Barbera di Palermo, dove gli azzurri non riuscirono ad impensierire Dimitrievski nonostante una valanga di tiri per essere poi beffati dall’unica conclusione nello specchio di Trajkovski, che a Palermo era di casa. Cinque giorni ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Di nuovo Italia,quattro mesi. La selezione di Roberto Manciniine lo fa per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania; lo fa sfidando di nuovo l’Inghilterra, diventata oramai uno scontro fisso dalla finale continentale dell’estate 2021. Ma andiamo a ripercorrere l’ultimo annogestione Mancini, probabilmente il più complicato da quando ha preso le redini nel 2018. Un 2022 iniziato sotto i peggiori auspici, con il ko contro ladel nord del 24 marzo che è costato l’accesso ai Mondiali in Qatar. Una sfida maledetta al Renzo Barbera di Palermo, dove gli azzurri non riuscirono ad impensierire Dimitrievski nonostante una valanga di tiri per essere poi beffati dall’unica conclusione nello specchio di Trajkovski, che a Palermo era di casa. Cinque giorni ...

