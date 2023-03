L’Italia lavora per risolvere la crisi idrica, piaga del Mediterraneo (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre la crisi idrica diventa una preoccupazione globale, tra i principali effetti diretti che i cambiamenti climatici stanno producendo anche sugli equilibri geopolitici, la questione attira la concentrazione pure in Italia. La carenza d’acqua sta diventando uno dei principali problemi in diverse aree del territorio italiano e il governo sta predisponendo un piano ad hoc che si articolerà in diverse fasi. Proprio oggi è prevista una riunione riunione tecnica al Mit in vista della cabina di regia sulla crisi idrica programmata nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha individuato alcune priorità: pulitura degli invasi e necessità di investimenti per garantire la manutenzione e la realizzazione delle dighe. Il piano di Roma Le strategie da mettere in atto, come confermato dal presidente ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre ladiventa una preoccupazione globale, tra i principali effetti diretti che i cambiamenti climatici stanno producendo anche sugli equilibri geopolitici, la questione attira la concentrazione pure in Italia. La carenza d’acqua sta diventando uno dei principali problemi in diverse aree del territorio italiano e il governo sta predisponendo un piano ad hoc che si articolerà in diverse fasi. Proprio oggi è prevista una riunione riunione tecnica al Mit in vista della cabina di regia sullaprogrammata nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Il dicastero guidato da Matteo Salvini ha individuato alcune priorità: pulitura degli invasi e necessità di investimenti per garantire la manutenzione e la realizzazione delle dighe. Il piano di Roma Le strategie da mettere in atto, come confermato dal presidente ...

