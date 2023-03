L’Isola dei famosi, Antonella Fiordelisi delusa da sua madre: “Ho rinunciato per la sua ansia” (Di martedì 21 marzo 2023) Antonella Fiordelisi è stata eliminata a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello Vip nella scorsa puntata del 20 marzo 2023. Non solo ha perso al televoto ottenendo solo l’8% delle preferenze, ma la causa principale sembra essere stata la sua stessa madre, che ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi pubblicandola sul profilo Instagram della schermitrice, dove invitava tutti i fans della figlia a farla uscire dal reality show. Dopo l’eliminazione la gieffina ha rivelato che non si tratta della prima volta in cui sua mamma ostacola il suo percorso in quanto sarebbe già accaduto in passato con L’Isola dei famosi. L’Isola dei famosi, chances in fumo per Antonella Fiordelisi La delusione della Fiordelisi è evidente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023)è stata eliminata a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello Vip nella scorsa puntata del 20 marzo 2023. Non solo ha perso al televoto ottenendo solo l’8% delle preferenze, ma la causa principale sembra essere stata la sua stessa, che ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi pubblicandola sul profilo Instagram della schermitrice, dove invitava tutti i fans della figlia a farla uscire dal reality show. Dopo l’eliminazione la gieffina ha rivelato che non si tratta della prima volta in cui sua mamma ostacola il suo percorso in quanto sarebbe già accaduto in passato condeidei, chances in fumo perLa delusione dellaè evidente ...

