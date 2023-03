“L’Isola che verrà”, un incontro per progettare il futuro di Nisida con i giovani (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNisida (Na) – Nisida è una risorsa per la città e i Campi Flegrei ancora tutta da scoprire e il progetto Nisida COAST TO COAST offre preziose opportunità di riscatto ai giovani che abbandonano la scuola. Nel Centro Europeo Studi di Nisida il giorno 23 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15, istituzioni, scuole e imprese discuteranno delle opportunità di sviluppo possibili grazie al progetto Nisida COAST TO COAST che prevede tre progetti formativi gratuiti per i giovani: cucina, accoglienza turistica e METAVERSO. Il progetto NCTC è stato selezionato da “Con i Bambini” (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) per contrastare la dispersione scolastica e prevenire la criminalità giovanile grazie a tre preziose ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) –è una risorsa per la città e i Campi Flegrei ancora tutta da scoprire e il progettoCOAST TO COAST offre preziose opportunità di riscatto aiche abbandonano la scuola. Nel Centro Europeo Studi diil giorno 23 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15, istituzioni, scuole e imprese discuteranno delle opportunità di sviluppo possibili grazie al progettoCOAST TO COAST che prevede tre progetti formativi gratuiti per i: cucina, accoglienza turistica e METAVERSO. Il progetto NCTC è stato selezionato da “Con i Bambini” (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) per contrastare la dispersione scolastica e prevenire la criminalitàle grazie a tre preziose ...

