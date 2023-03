L’Inter decide Romelu Lukaku in vista della prossima stagione

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: È improbabile chefirmi nuovamente l’attaccante del Chelsea in prestitodopo unadeludente in Italia. L’attaccante belga è tornato a San Siro in prestito dopo un anno di assenza la scorsa estate con i gigantiSerie A che hanno pagato al Chelsea una quota di prestito di 6,9 milioni di sterline, ma non hanno ricevuto un grande ritorno per i loro soldi.ha vissuto unapiena di infortuni e ha segnato solo cinque gol in tutte le competizioni per il Nerazzurri. In considerazione di ciò,ha deciso di non firmare nuovamente il 29enne che tornerà allo Stamford Bridge a fine, riporta Football Insider....