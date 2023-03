L’Inghilterra riparte dopo i Mondiali | l’Italia è un incubo dopo la finale degli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023) Qualsiasi tifoso della Nazionale italiana di calcio sarebbe in grado di descrivere a occhi chiusi e con il cuore ancora in gola per l’emozione, la calda e umida sera di quell’11 luglio del 2021. L’odore del trionfo, seppur lievissimo, si era già respirato alla fine di un girone perfetto, in cuiera riuscita a schiantare la Turchia, la Svizzera e il Galles: 3 vittorie su 3 e 0 gol subiti contro i 7 messi a segno. Un cammino straordinario che l’Austria ha cercato, vanamente alla fine, di ostacolare: ottavi disuperati con non poca sofferenza. Chiesa e Pessina sono stati però in grado di scacciare i fantasmi. I quarti di, invece, si sono risolti durante il primo tempo contro un Belgio troppo sprecone e poco cinico: 1-2 con Barella e Insigne super protagonisti. In semiMorata ...