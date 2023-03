L’inefficienza cronica della sanità italiana | tra risorse scarse e governance rivedibile

(Di martedì 21 marzo 2023) Oltre quattro milioni di italiani, nel 2022, hanno rinunciato alle cure di cui avevano bisogno. La principale ragione sembra vada cercata nella lunghezza delle liste di attesa. Da cosa dipende questo problema e come può essere risolto? Lea disposizione del servizio sanitario nazionale sono, come è ovvio,. Di conseguenza è importante che siano impiegate in modo razionale, massimizzando la quantità e la qualità delle prestazioni offerte. Il vincolo di bilancio si è fatto particolarmente duro negli ultimi anni, a causa dell’aumento dei costi dettato dalle procedure post-Covid. È probabile che almeno in parte questa situazione sia destinata a essere permanente. Ne segue, quindi, che – a parità di altri elementi – è difficile uscire da questa situazione senza stanziare ulteriori fondi. È quello che in parte fa il Piano nazionale di ripresa e ...

