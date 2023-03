Liceo nega l' esame di Maturità a una ragazza down | È un' ingiustizia

(Di martedì 21 marzo 2023) Come tutti i suoi coetanei, Nina Rosa Sorrentino, unadi 19 anni, era pronta a sostenere l'di. Un passo importante per la studentessa di Bologna era desiderosa di affrontare, prima della decisione...

Gli insegnanti delSabin gli hanno negato questo diritto perché hanno ritenuto che sarebbe stato troppo stressante per lei. Malgrado la famiglia dall'inizio del triennio avesse chiesto agli ...Nina Rosa Sorrentino , una ragazza di 19 anni con sindrome di Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità nel suoSabin di Bologna , dove è iscritta sin dall'inizio degli studi superiori. I docenti dell'istituto superiore, però, le hanno negato questo diritto, perché a loro avviso sarebbe stato "troppo ...... che prevede l'ammissione al vero e proprio esame di Maturità, ilSabin non ha ritenuto di assecondare la richiesta. Era favorevole invece il parere della neuropsichiatra infantile del gruppo ...

Nina Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità a giugno prossimo. Ma gli insegnanti del Liceo Sabin di Bologna ...