"L'hai capito?". Maria De Filippi, "il blitz" da De Martino: cala il gelo a Rai 2 (Di martedì 21 marzo 2023) A Stasera Tutto È Possibile le gag e le imitazioni sono di casa. Tra quelle di maggior successo dello show di Rai2 c'è n'è una che riguarda un personaggio… della concorrenza, cioè Canale 5 e si tratta di Maria De Filippi, imitata magistralmente da Vincenzo de Lucia. Il comico ha ovviamente preso di mira il conduttore, Stefano De Martino, uno dei prodotti eccellenti dell'academy di Amici: "Ciao Stefanino, come va? Sono molto contenta di vederti", ha esordito De Lucia, che ha poi finto di scorgere Gemma Galgani tra il pubblico e l'ha salutata: "Ciao cara". Rivolgendosi, poi, di nuovo a Stefano: "Qui non siamo a Uomini e Donne". Il marito di Belen Rodriguez ha continuato a reggere il gioco alla finta Maria. Stefano - "Finalmente hai capito che non siamo a Uomini e Donne, non siamo ad Amici e ...

