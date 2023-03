L’ex calciatore del Napoli Angelo Paradiso è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Roma (Di martedì 21 marzo 2023) È accusato di stalking, estorsione e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata. Per questo L’ex calciatore di seria A, Angelo Paradiso, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma che ha fissato il processo al prossimo 7 giugno. L’uomo, 46 anni, è attualmente ai domiciliari per queste accuse. Nel passato Paradiso ha avuto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) È accusato di stalking, estorsione e diffamazione ai danni della sua ex fidanzata. Per questodi seria A,, èdal gup diche ha fissato il processo al prossimo 7 giugno. L’uomo, 46 anni, è attualmente ai domiciliari per queste accuse. Nel passatoha avuto ... TAG24.

