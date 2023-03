Leverkusen: Wirtz commenta le voci sul Barcellona (Di martedì 21 marzo 2023) Barcellona chiama, Florian Wirtz risponde. Il trequartista tedesco del Bayer Leverkusen (classe 2003) ha dichiarato: "Le voci di mercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023)chiama, Florianrisponde. Il trequartista tedesco del Bayer(classe 2003) ha dichiarato: "Ledi mercato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Leverkusen: Wirtz commenta le voci sul Barcellona: Barcellona chiama, Florian Wirtz risponde. Il trequartista tedes… - vittxbug : @cadiamofelici con il leverkusen wirtz li fa pentire di essere scesi in campo - Mario_Vanni__ : @ASefardito Ma basta sottovalutato il Leverkusen, ha degli ottimi giocatori e un buon gioco,soprattutto da quando w… - StefanoScardin2 : @antoniocorsa Tra quelle 2 ovviamente meglio il Siviglia. Il Leverkusen ha tanti buoni giocatori (Hincapiè, Tapsoba, Wirtz, Diaby...) - paperojuventino : Farei grossa spesa in casa Leverkusen, Wirtz per il dopo Di Maria e Frimpong come terzino, sarebbero un upgrade clamoroso -