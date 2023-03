L’estrema destra israeliana apre una nuova crisi con i palestinesi (Di martedì 21 marzo 2023) A Parigi, il ministro israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha negato l’esistenza del popolo palestinese senza nessun timore di alimentare una crisi violenta. E indifferente alle critiche arrivate da Ramallah, Amman e Bruxelles. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 marzo 2023) A Parigi, il ministro israeliano di estremaBezalel Smotrich ha negato l’esistenza del popolo palestinese senza nessun timore di alimentare unaviolenta. E indifferente alle critiche arrivate da Ramallah, Amman e Bruxelles. Leggi

Francia, non passa la mozione di sfiducia: governo salvo per 9 voti ... capogruppo Rn (estrema destra) all'Assemblea nazionale francese. Durante il dibattito la presidente dei deputati della France Insoumise (sinistra), Mathilde Panot , aveva detto: "Come l'imperatore ... Accordi col Kosovo: proteste e intimidazioni a Belgrado Nel frattempo però le voci dissenzienti si fanno sentire in Serbia, soprattutto tra i partiti che rappresentano l'estrema destra in parlamento. La settimana precedente l'incontro a Ohrid è stata ...