L’eredità di Berlusconi | una politica più fimmina e un Tajani con le zizze

(Di martedì 21 marzo 2023) Claudio Cerasa mi fa osservare che ci sono cattive notizie per i maniaci dell’antismo di sinistra & progressista. Difficile dargli torto se si parli di donne. Lasciamo stare cene e la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vinz78Patera : @La7tv Aveva un'occasione buona pe ta zitta ??questi sono i prodotti e l'eredità di Berlusconi, candidare persone se… - aperegina61 : @AlessandroPipi4 A mio parere erano tutti d'accordo, Draghi era di transizione, quando non è stato eletto president… -

Da poco nominato direttamente da Silviocome nuovo ... Un'non facile, quella lasciata dal suo predecessore ... - - > - Stampa'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Native ...... Bersani, Prodi, Ciampi,, Gentiloni, Renzi, Draghi e ... Non ci hanno lasciato una buona. Quindi, facciamo da noi. I ... Ieri mi ha chiesto'amicizia un tredicenne, figlio di un mio ...... a dimostrazione che lesi prendono e non si ricevono". ... Castenedolo, nel quale riecheggia il nome di Mino Martinazzoli,'...entrò in politica con la mente dell'imprenditore che ...