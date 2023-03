Leprignana | Severini | “Cittadini ostaggio dei cinghiali sotto lo sguardo inerte del Comune”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 marzo 2023) Fiumicino – “Dal tramonto idellasonodei, mentre l’Amministrazione comunale si gira i pollici”. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civica Crescere insieme per Baccini sindaco. “E’ inaccettabile – prosegue– che il Sindaco, responsabile della sicurezza degli abitanti del, ignori costantemente il problema. L’urgenza deinon può essere ignorata. Il Sindaco e l’Assessore si sveglino e si coordinino con le autorità competenti per evitare danni ulteriori”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...