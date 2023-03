Lega Serie A, ufficializzato il calendario fino a fine aprile: tutti gli orari dei big match (Di martedì 21 marzo 2023) Comunicati dalla Lega Serie A tutti gli orari del campionato previsti fino alla 32° giornata. Il calendario della massima divisione del campionato italiano è stato così ufficializzato fino a fine aprile. Diversi i cambiamenti apportati, con anticipi e posticipi ponderati anche in relazione alla settimana di Pasqua, che vedrà Inter, Milan e Napoli anticipare alla giornata di venerdì. Napoli Milan Serie A calendario del campionato di Serie A: tutti gli orari A seguire, gli orari previsti per tutte le giornate di Serie A: 28° GIORNATA: Cremonese-Atalanta, sabato 1 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 marzo 2023) Comunicati dallaglidel campionato previstialla 32° giornata. Ildella massima divisione del campionato italiano è stato così. Diversi i cambiamenti apportati, con anticipi e posticipi ponderati anche in relazione alla settimana di Pasqua, che vedrà Inter, Milan e Napoli anticipare alla giornata di venerdì. Napoli Milandel campionato diA:gliA seguire, gliprevisti per tutte le giornate diA: 28° GIORNATA: Cremonese-Atalanta, sabato 1 ...

Serie A e semifinali Coppa Italia, il nuovo calendario: le date

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi e tutti gli orari della Serie A 2022 - 2023 fino alla 32/a giornata. Nel calendario, il turno di Pasqua viene rivoluzionato dagli impegni di Champions.

Sampdoria, anticipi e posticipi fino alla 32ª giornata
La Lega di Serie A ha pubblicato il calendario delle partite fino a fine aprile. La sfida contro lo Spezia si giocherà sabato 22 aprile.

Coppa Italia, le date e gli orari delle semifinali d'andata
Saranno Inter e Juve ad aprire il turno delle semifinali della Coppa Italia: in campo il 26 aprile, il giorno dopo è il turno di Fiorentina - Cremonese. La Lega Serie A ha reso ufficiali gli orari e le date delle sfide di andata delle due semifinali di Coppa Italia, che saranno trasmesse entrambe su Canale 5.

Serie A, anticipi e posticipi dalla 30ª alla 32ª giornata
La Lega di Serie A ha annunciato le date e gli orari delle gare dalla 28esima alla 32esima giornata, calendario condizionato dalle coppe. Tramite un documento ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto gli orari, le date e la copertura televisiva dalla 30ª alla 32ª giornata di campionato.