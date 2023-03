Lecce, Baschirotto: «Nazionale? Sarà un premio, sul futuro… » (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Federico Baschirotto, difensore del Lecce, sulla sua stagione con la maglia giallorossa. I dettagli Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa della sua stagione con il Lecce. PAROLE – Se volevo raggiungere Falcone a Corveciano? Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io però sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a se stesso. Non guardo troppo lontano ma lavoro sul presente e per l’obiettivo prefissato. La Nazionale deve essere un premio. Io alla Fiorentina in futuro? Penso al presente e a fare bene con il Lecce, al 3 aprile contro l’Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Le parole di Federico, difensore del, sulla sua stagione con la maglia giallorossa. I dettagli Federicoha parlato in conferenza stampa della sua stagione con il. PAROLE – Se volevo raggiungere Falcone a Corveciano? Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io però sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a se stesso. Non guardo troppo lontano ma lavoro sul presente e per l’obiettivo prefissato. Ladeve essere un. Io alla Fiorentina in futuro? Penso al presente e a fare bene con il, al 3 aprile contro l’Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

