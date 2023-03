Le relazioni sino-italiane nel rapporto di ChinaMed (Di martedì 21 marzo 2023) Qual è lo stato dell’arte dei rapporti tra Italia e Repubblica Popolare Cinese? E in particolare, come si può guardare alle relazioni tra i due nell’ottica strategica del Mar Mediterraneo? A queste domande prova a rispondere il report “China in the Mediterranean Region”, redatto dai sinologi Enrico Fardella e Andrea Ghiselli e pubblicato dalla piattaforma di ricerca ChinaMed.it. Il 2022 è stato un anno in cui i media italiani si sono molto concentrati sul cambio di politica del nostro Paese nei confronti della Cina. Se l’amministrazione Draghi si era limitata a osteggiare l’influenza cinese senza pubblicizzarla eccessivamente, il nuovo governo di Giorgia Meloni ha assunto una posizione più forte. L’attuale esecutivo è stato il primo a definire il memorandum sulle Nuove Vie della Seta – siglato dall’allora presidente Conte – “un grosso ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Qual è lo stato dell’arte dei rapporti tra Italia e Repubblica Popolare Cinese? E in particolare, come si può guardare alletra i due nell’ottica strategica del Mar Mediterraneo? A queste domande prova a rispondere il report “China in the Mediterranean Region”, redatto dailogi Enrico Fardella e Andrea Ghiselli e pubblicato dalla piattaforma di ricerca.it. Il 2022 è stato un anno in cui i media italiani si sono molto concentrati sul cambio di politica del nostro Paese nei confronti della Cina. Se l’amministrazione Draghi si era limitata a osteggiare l’influenza cinese senza pubblicizzarla eccessivamente, il nuovo governo di Giorgia Meloni ha assunto una posizione più forte. L’attuale esecutivo è stato il primo a definire il memorandum sulle Nuove Vie della Seta – siglato dall’allora presidente Conte – “un grosso ...

