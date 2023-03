Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa (Di martedì 21 marzo 2023) Le aperture della maggior parte dei giornali sono dedicate alla visita di Xi, presidente della Cina, a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Oltre all'omicidio, nella sparatoria a Napoli, di un ragazzo di 18 anni e all'allarme dell'Europa per i ritardi del Pnrr Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Le aperture della maggior parte dei giornali sono dedicate alla visita di Xi, presidente della Cina, a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Oltre all'omicidio, nella sparatoria a Napoli, di un ragazzo di 18 anni e all'allarme dell'Europa per i ritardi del Pnrr

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : COMPITI A CASA Confrontate le prime pagine dei 3 quotidiani sportivi italiani del 12 settembre (l’indomani di… - MarazitiMassimo : RT @lucianocapone: Qualche settimana fa c’erano prime pagine sulla crescita della Russia per le stime del Fmi (+0,3%). Sono invece state ig… - no_evas_fiscale : RT @lucianocapone: Qualche settimana fa c’erano prime pagine sulla crescita della Russia per le stime del Fmi (+0,3%). Sono invece state ig… - IlMagodiIos : RT @lucianocapone: Qualche settimana fa c’erano prime pagine sulla crescita della Russia per le stime del Fmi (+0,3%). Sono invece state ig… - SkyTG24 : Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa -