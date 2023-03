Le Iene Show 2023 | anticipazioni | servizi e scherzi di oggi | 21 marzo

(Di martedì 21 marzo 2023) Le, interviste e streaming 21Italia 1 Stasera, martedì 21, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo lee idella puntata di stasera, 21Tra gli ospiti in studio stasera ci saranno le cantautrici Fiorella Mannoia e Francesca Michielin, Carolina Orlandi, figlia della moglie del manager David Rossi, scomparso dieci anni fa a Siena e lo stylist Nicolò Cerioni. Tra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorisForedecapu : @MasterAb88 Hunziker media del 18% (salvata dalla prima puntata); chiambretti iniziato con il 16%; lo show dei reco… - Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Belen Rodriguez: i motivi dietro all'assenza dalle Iene. La show girl e conduttrice rompe il silenzio, il post con i f… - crazy_cisco : Ci si aspettava una festa a Mediaset: la Gialappa's e' stata + festeggiata in Rai in vari programmi e presto torn… - InsertoMagazine : Belen Rodriguez: i motivi dietro all'assenza dalle Iene. La show girl e conduttrice rompe il silenzio, il post con… - CIAfra73 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Porto-Inter vince la serata, chiude sottotono Sei donne - Il mistero di Leila (crisi di Rai fiction do… -

Tra gli ospiti che arriveranno nello studio de Leci saranno le cantautrici Fiorella Mannoia e ... Il programma è un talk -d'approfondimento sui temi dell'attualità e della politica . ...Tra gli ospiti che arriveranno nello studio de Leci saranno le cantautrici Fiorella Mannoia e ... Il programma è un talk -d'approfondimento sui temi dell'attualità e della politica . ...Il viaggio verso l'estremo Oriente è iniziato per le 9 coppie di Pechino Express, loSky Original e prodotto da Baniiay Italia. I conduttori, Enzo Miccio e Costantino della ...speciale per Le

Le Iene Show stasera su Italia 1, servizi e anticipazioni della puntata di martedì 21 marzo 2023 SuperGuidaTV

Stasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei ...Stasera, martedì 21 marzo 2023, in prima serata su Italia 1 (ore 21,20) va in onda Le Iene. Lo storico programma di Italia 1 per questa edizione vede tante novità. Al timone dello show Belén Rodriguez ...