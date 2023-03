Le foto di Riina e Messina Denaro sui panetti di hashish: il “brand” Cosa nostra usato per la droga. La scoperta a Marsala – Video (Di martedì 21 marzo 2023) Le foto dei boss Matteo Messina Denaro e Totò Riina per marchiare i panetti di hashish. I carabinieri di Marsala hanno scoperto l’utilizzo del “brand” di Cosa nostra sulla droga, sequestrano 13 chili di panetti della sostanza stupefacente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dalla locale Procura, hanno scoperto un deposito all’ingrosso di droga e un laboratorio per il taglio ed il confezionamento delle dosi, arrestando il 28enne che custodiva la sostanza. Da giorni i militari controllavano un magazzino nella periferia di Marsala, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto, di 28 anni, che usciva dal locale a bordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Ledei boss Matteoe Totòper marchiare idi. I carabinieri dihanno scoperto l’utilizzo del “” disulla, sequestrano 13 chili didella sostanza stupefacente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dalla locale Procura, hanno scoperto un deposito all’ingrosso die un laboratorio per il taglio ed il confezionamento delle dosi, arrestando il 28enne che custodiva la sostanza. Da giorni i militari controllavano un magazzino nella periferia di, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto, di 28 anni, che usciva dal locale a bordo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Le foto di Riina e Messina Denaro sui panetti di hashish: il “brand” Cosa nostra usato per la droga. La scoperta a… - andfranchini : Droga brandizzata con le foto di Messina Denaro e Totò Riina: maxi sequestro a Marsala - Chopin_Hauer_ : Panetti di droga brandizzati con foto di Messina Denaro e Riina, sequestrati 13 chili di hashish nel Trapanese - SaraL2168 : I corriere della morte ??????? Spacciatori trovati in un deposito nel trapanese con merce avvolta in pacchetti 'griff… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Droga con le foto di Messina Denaro e Riina, maxi sequestro a Marsala -