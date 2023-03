Lazio, Sarri: “Mourinho animale da spettacolo. Zaccagni non convocato? Meno male” (Di martedì 21 marzo 2023) Il mister della Lazio Maurizio Sarri, all’indomani della vittoria nel derby capitolino contro la Roma di José Mourinho, durante il Gran Galà dello Sport è tornato a parlare della propria squadra e di diversi uomini in particolare. L’allenatore toscano ha toccato molti argomenti: dalle condizioni di Ciro Immobile e la conseguente difficoltà dei suoi biancocelesti in avanti, al suo parere sul tecnico portoghese attualmente alla guida dei giallorossi. L’ex condottiero di Napoli e Juventus, inoltre, ha commentato anche la mancata convocazione di Mattia Zaccagni in Nazionale. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Sarri sulle condizioni di Immobile. “Ciro arrivava da un infortunio al perone che gli ha provocato problemi muscolari, l’anno scorso ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Il mister dellaMaurizio, all’indomani della vittoria nel derby capitolino contro la Roma di José, durante il Gran Galà dello Sport è tornato a parlare della propria squadra e di diversi uomini in particolare. L’allenatore toscano ha toccato molti argomenti: dalle condizioni di Ciro Immobile e la conseguente difficoltà dei suoi biancocelesti in avanti, al suo parere sul tecnico portoghese attualmente alla guida dei giallorossi. L’ex condottiero di Napoli e Juventus, inoltre, ha commentato anche la mancata convocazione di Mattiain Nazionale. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Orasulle condizioni di Immobile. “Ciro arrivava da un infortunio al perone che gli ha provocato problemi muscolari, l’anno scorso ...

