Lazio-Roma, nessun provvedimento per la lite Lotito-Mourinho (Di martedì 21 marzo 2023) Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una giornata di squalifica a testa per il Romanista Bryan Cristante e il laziale Adam Marusic, espulsi nel derby dell'Olimpico. nessun provvedimento invece da parte del giudice sportivo per il diverbio tra il tecnico Romanista, Mourinho, e il presidente laziale, Lotito. Per Cristante è arrivata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

