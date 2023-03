Lazio - Roma, Lotito: 'Mourinho rispetti i ruoli. Erano gli ospiti e quando ho visto un giocatore giallorosso nudo nel corridoio...' (Di martedì 21 marzo 2023) Il giorno dopo la vittoria nel derby in casa Lazio regna l'entusiasmo. L'eliminazione dalla Conference sembra già lontana anni luce. Si è passati da una possibile tragedia sportiva all'esaltazione ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) Il giorno dopo la vittoria nel derby in casaregna l'entusiasmo. L'eliminazione dalla Conference sembra già lontana anni luce. Si è passati da una possibile tragedia sportiva all'esaltazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - _Pedro17_ : Padroni di Roma. Avanti Lazio!!! ????????? @SerieA @OfficialSSLazio #ForzaLazio #LazioRoma #CMonEagles - sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - DeDrg69 : RT @D10sAndrea: Classifica girone di ritorno: 21 Napoli 19 Sassuolo 18 Juventus 15 Lazio 14 Fiorentina 14 Bologna 13 Inter 12 Monza 11 Tor… - mizuna_dino : RT @ItalyInTheHeart: ???? Trastevere, Roma, Lazio ?? @blogsognoitaliano #trastevere #roma #rome #lazio #enjoyrome #visitrome #enjoyitaly #vis… -