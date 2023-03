Lazio-Roma, il romanista Mancini a Romagnoli: «La smetti di fare il fenomeno per un derby vinto?» (Di martedì 21 marzo 2023) Come scrive il Corriere dello Sport, il derby di Roma sembra non avere fine. Il quotidiano ha rivelato altre frasi che due difensori si sarebbero scambiati davanti agli spogliatoi. I difensori sono Romagnoli e Mancini che, al termine della gara, hanno avuto un acceso diverbio sul comportamento dei laziali. La discussione poi è degenerata, chiamando in causa altri personaggi entrambi le fazioni. Anche Mourinho e Lotito sono intervenuti. Al triplice fischio, i giocatori della Lazio si avviano con calma negli spogliatoi. Un addetto della Lazio avrebbe poi invitato Romagnoli, avviato verso gli spogliatoio, a intraprendere un preciso percorso: «Alessio, devi fare il giro largo», «Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare». Un botta e risposta veloce che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Come scrive il Corriere dello Sport, ildisembra non avere fine. Il quotidiano ha rivelato altre frasi che due difensori si sarebbero scambiati davanti agli spogliatoi. I difensori sonognoli eche, al termine della gara, hanno avuto un acceso diverbio sul comportamento dei laziali. La discussione poi è degenerata, chiamando in causa altri personaggi entrambi le fazioni. Anche Mourinho e Lotito sono intervenuti. Al triplice fischio, i giocatori dellasi avviano con calma negli spogliatoi. Un addetto dellaavrebbe poi invitatognoli, avviato verso gli spogliatoio, a intraprendere un preciso percorso: «Alessio, deviil giro largo», «Non me ne frega nulla, io passo dove mi pare». Un botta e risposta veloce che ...

