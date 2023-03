Lazio-Roma, identificato il tifoso che ha indossato la maglia Hitlerson 88 (Repubblica) (Di martedì 21 marzo 2023) La Digos di Roma ha individuato tre tifosi della Lazio responsabili dei gesti antisemiti durante il derby di domenica contro la Roma. Si tratta di due cittadini albanesi e di un Romano, scrive La Repubblica. Tra loro dovrebbe esserci anche l’uomo che ha indossato la maglia inneggiante a Hitler. Le indagini sono state portate avanti grazie alla collaborazione della Lazio, che ha provveduto a scandagliare tutte le immagini delle telecamere presenti allo stadio. Il quotidiano scrive: “I poliziotti della Digos della questura di Roma e del commissariato Prati hanno lavorato, senza sosta, scandagliando tutte le immagini, per intercettare due cittadini albanesi e un Romano. Sono tre gli identificati responsabili dei gesti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) La Digos diha individuato tre tifosi dellaresponsabili dei gesti antisemiti durante il derby di domenica contro la. Si tratta di due cittadini albanesi e di unno, scrive La. Tra loro dovrebbe esserci anche l’uomo che halainneggiante a Hitler. Le indagini sono state portate avanti grazie alla collaborazione della, che ha provveduto a scandagliare tutte le immagini delle telecamere presenti allo stadio. Il quotidiano scrive: “I poliziotti della Digos della questura die del commissariato Prati hanno lavorato, senza sosta, scandagliando tutte le immagini, per intercettare due cittadini albanesi e unno. Sono tre gli identificati responsabili dei gesti ...

