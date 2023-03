Lazio-Roma, episodi vergognosi di antisemitismo sugli spalti: comunicato duro del club biancoceleste (Di martedì 21 marzo 2023) Domenica è andato in scena l’attesissimo derby della capitale tra Lazio e Roma. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, hanno vinto per 1-0 contro una Roma in 10 uomini per più di un’ora a causa dell’espulsione di Roger Ibañez. Poco prima del match, c’è stato, come di consueto lo spettacolo delle curve con le diverse scenografie, ma durante il match lo spettacolo offerto dai tifosi non è stato di altrettanto livello. Dalla curve laziale si sono sollevati diversi cori antisemiti che hanno scatenato giustamente l’ira di molti. Cori Lazio Cori antisemiti: la Lazio dura contro i tifosi Tra questi, anche la Lazio ha voluto prendere le distanze da una parte della propria tifoseria attraverso un duro comunicato. Di seguito quanto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 marzo 2023) Domenica è andato in scena l’attesissimo derby della capitale tra. I biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, hanno vinto per 1-0 contro unain 10 uomini per più di un’ora a causa dell’espulsione di Roger Ibañez. Poco prima del match, c’è stato, come di consueto lo spettacolo delle curve con le diverse scenografie, ma durante il match lo spettacolo offerto dai tifosi non è stato di altrettanto livello. Dalla curve laziale si sono sollevati diversi cori antisemiti che hanno scatenato giustamente l’ira di molti. CoriCori antisemiti: ladura contro i tifosi Tra questi, anche laha voluto prendere le distanze da una parte della propria tifoseria attraverso un. Di seguito quanto ...

