Lazio-Roma, cori antisemiti nel derby: la sentenza del Giudice il 4 aprile (Di martedì 21 marzo 2023) Roma – Il Giudice Sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appeno chiesto “ulteriori indagini” sui cori antisemiti della curva nord della Lazio nel corso del derby di domenica con la Roma. Il Giudice deciderà sul caso entro il 4 aprile prossimo, in reLazione anche all’esito degli accertamenti in corso. Il Giudice deciderà sul caso entro il 4 aprile prossimo, in reLazione anche all’esito degli accertamenti in corso. La decisione, sottolinea Mastrandrea sarà presa in reLazione all’esito degli accertamenti e “avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023)– IlSportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appeno chiesto “ulteriori indagini” suidella curva nord dellanel corso deldi domenica con la. Ildeciderà sul caso entro il 4prossimo, in rene anche all’esito degli accertamenti in corso. Ildeciderà sul caso entro il 4prossimo, in rene anche all’esito degli accertamenti in corso. La decisione, sottolinea Mastrandrea sarà presa in rene all’esito degli accertamenti e “avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della società nell’attività di individuazione dei responsabili e degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - _Pedro17_ : Padroni di Roma. Avanti Lazio!!! ????????? @SerieA @OfficialSSLazio #ForzaLazio #LazioRoma #CMonEagles - sportface2016 : #Lazio, #Lotito: 'C'era un giocatore della Roma nudo che litigava, non mi è andata giù' - ZzuCicciu : RT @RaiNews: La procura della @FIGC acquisirà i video dei cori antisemiti della curva Nord durante #LazioRoma - Portafojata : RT @Moussolinho: Lazio Roma ma il commento é di un sintetizzatore vocale con la voce di Gerry Scotty -