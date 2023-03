Lazio, Provedel ko dopo il derby (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Niente da fare per Ivan Provedel: il portiere della Lazio, convocato dal CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non riuscirà e rispondere alla convocazione per le gare contro Inghilterra e Malta, rispettivamente in calendario giovedì e domenica sera. L’estremo difensore biancoceleste è alle prese con la febbre alta che aveva messo in dubbio la sua presenza nel derby contro la Roma di ieri sera. Nonostante la temperatura elevata, Provedel ha stretto i denti ed è sceso in campo, regalando anche il bonus +1 imbattibilità ai fantallenatori che avevano puntato su di lui. Meglio non rischiare: Provedel non farà parte del gruppo azzurro. Al suo posto arriva Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ed attualmente in prestito alla Cremonese. Carnesecchi aveva già risposto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Niente da fare per Ivan: il portiere della, convocato dal CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non riuscirà e rispondere alla convocazione per le gare contro Inghilterra e Malta, rispettivamente in calendario giovedì e domenica sera. L’estremo difensore biancoceleste è alle prese con la febbre alta che aveva messo in dubbio la sua presenza nelcontro la Roma di ieri sera. Nonostante la temperatura elevata,ha stretto i denti ed è sceso in campo, regalando anche il bonus +1 imbattibilità ai fantallenatori che avevano puntato su di lui. Meglio non rischiare:non farà parte del gruppo azzurro. Al suo posto arriva Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ed attualmente in prestito alla Cremonese. Carnesecchi aveva già risposto ...

