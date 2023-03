Lazio, il club sulla maglia antisemita: “Spesso siamo gli unici a intervenire” (Di martedì 21 marzo 2023) La Lazio è intervenuta con un comunicato per commentare gli episodi di antisemitismo verificatisi durante il derby con la Roma, in particolare la maglia di un tifoso con la scritta “Hitlerson 88”. “La Lazio è sempre stata in prima linea, in particolare con l’attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita – si legge nella nota -. Le condanne della Società contro azioni di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il tifo sano come viene rappresentato dalla Società, sono sempre state puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni. La Lazio si dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Laè intervenuta con un comunicato per commentare gli episodi di antisemitismo verificatisi durante il derby con la Roma, in particolare ladi un tifoso con la scritta “Hitlerson 88”. “Laè sempre stata in prima linea, in particolare con l’attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o– si legge nella nota -. Le condanne della Società contro azioni di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il tifo sano come viene rappresentato dalla Società, sono sempre state puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni. Lasi dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo ...

